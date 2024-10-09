ФСБ пресекла в Саратовской области деятельность ячейки проукраинской секты «АллатРа» (движение признано в России нежелательной организацией). Об этом стало известно в среду, 9 октября. Вечерняя Москва

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Во время обысков по местам сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки силовики изъяли печатные агитационные материалы с символикой организации, а также литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. ТАСС

Деятельность международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. «С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации», — заявили тогда в Генпрокуратуре. Lenta.ru