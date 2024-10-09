Вильфанд предсказал самый разрушительный ураган в истории США

Циклон «Милтон», который идет в сторону Соединенных Штатов, по своей разрушительности может превзойти ураган «Катрина», он представляет угрозу жителям Флориды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ураган «Милтон» будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и даже «Катрины», которая считается самым разрушительным ураганом в истории США, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

«По прогнозу, впечатление именно такое», – сказал он.

По словам специалиста, когда циклон достигнет Флориды, разрушения будут значительными. Он отметил, что предотвратить выход урагана на сушу невозможно, однако минимизировать потери возможно, в первую очередь за счет эвакуации миллионов жителей Флориды.

Ранее сообщалось, что власти Флориды эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана «Милтон». Эта операция стала одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.