Четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у матери в Ленобласти

В поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у матери. Отмечается, что женщина приехала с сестрой и дочерью на дачу сразу после дня рождения ребенка.

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Мать уложила дочь спать в пристройке, а для обогрева включила теплопушку. Через некоторое время она почувствовала запах гари. Оказалось, что обогреватель начал искрить из-за замыкания и помещение начало гореть.

Она попыталась спасти девочку, но огонь был уже слишком сильным. Когда пожарные ликвидировали возгорание, ребенок уже не подавал признаков жизни, передает Telegram-канал «78 | Новости».

До этого в Подмосковье в результате пожара погибли две девочки. Пламя охватило двухэтажную баню в Воскресенске, на ее тушение были отправлены 33 сотрудника МЧС и 19 единиц техники.

В Вологде 64-летняя женщина пострадала в результате происшествия с зажигалкой. На пути в магазин она закурила, а затем положила зажигалку в карман. Позже женщина увидела, что ее одежда загорелась.