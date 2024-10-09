Стала известна возможная версия убийства двух сестер в Тольятти

Признавшаяся в убийстве двоих сестер в Тольятти 13-летняя девочка не хотела жить с отчимом и пыталась запретить матери мириться с ним. По одной из версий, это стало причиной убийства дочерей мужчины.

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Об этом в среду, 9 октября, заявил источник, знакомый с ситуацией.

— Девочка, которая зарезала двух сестер в Тольятти, не хотела жить с отчимом и отговаривала маму мириться с ним. Когда мужчина всё же вернулся в семью, 13-летняя Лиза (имя изменено — прим. «ВМ») убила его дочерей, чтобы отомстить, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

Мать девочки жила с отчимом более двух лет, погибшие девочки были от другого брака мужчины. За несколько месяцев до трагедии в семье начались скандалы из-за измен мужчины. Признавшаяся в убийстве сестер 13-летняя девочка просила мать бросить мужчину, однако уговорить ее ей не удалось.

«Вечерняя Москва» собрала в отдельный материал полную историю трагедии в Тольятти. Подозреваемую отправили на прохождение психологической экспертизы. Также в материале, рассказано, что грозит 13-летней девочке и могут ли привлечь к ответственности ее родителей.