Пилот умер во время рейса

Капитан-пилот компании Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл-Стамбул, самолет экстренно сел в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Яхъя Устюн в соцсети Х.

Отмечается, что 59-летний пилот Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полета лайнера Airbus 350, следовавшего из Сиэтла в Стамбул.

«Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», — сообщил Устюн.

Представитель авиакомпании уточнил, что умерший проходил периодический медицинский осмотр в авиационном медцентре, проблем со здоровьем у него не выявили. Ранее в Уфе летевший из Москвы в Астану самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния здоровья члена экипажа. По данным СМИ, у пилота лайнера произошел нервный срыв.