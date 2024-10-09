Тело участкового обнаружили в полицейском участке в Москве

В Москве на Новочеркасском бульваре обнаружили труп 41-летнего участкового отделения МВД по району «Марьино»‎ Михаила Левина.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 9 октября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— Смерть не криминальная — на ночном дежурстве страж порядка почувствовал себя плохо и попросил коллег привезти что-нибудь от болей в сердце. Увы, лекарство опоздало, — пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», ссылаясь на источника.

В отделении МВД по району «Марьино»‎ участковый проработал более восьми лет. К этому часу нет каких-либо официальных подтверждений от Главного управления МВД по Москве о смерти сотрудника.