Начальницу налоговой на Ямале задержали за взятку в виде люксового авто

Начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу Яну Калюжину задержали по подозрению в получении Porsche Cayenne в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Калюжину задержали у нее же дома. Стоимость автомобиля оценивается силовиками более чем в 10 млн рублей. По версии следователей, за машину она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний.

По предварительным данным, организация, которая якобы дала взятку, не заплатила свыше 50 млн налогов. Дома у Калюжиной и на ее рабочем месте прошли обыски.

44-летняя Калюжина родилась в Волгограде. Работу в налоговых органах начала в 2002 году в родном городе, дойдя к 2012 году до поста главы юридического отдела управления ФНС по Волгоградской области. После, с 2017 по 2019 год, работала заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области. Возглавила УФНС по ЯНАО в 2019 году.