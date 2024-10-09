В Тольятти продолжают расследовать уголовное дело об убийстве двоих детей. На причастность проверяют 13-летнюю сестру малышей.

Напомним, ЧП произошло 8 октября. Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").

"8 октября 2024 г., в вечернее время, в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти обнаружены тела двух девочек двух и пяти лет с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших. Она в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. При этом в федеральных СМИ уже появилась информация, что мотивом для девочки могло стать то, что ее отчим (он же отец двух теперь уже убитых малышей) обижал маму. Якобы мама даже жаловалась в правоохранительные органы.В соцсетях обсуждают, что теперь грозит девочке, если подтвердится ее причастность. Мы обратились с этим вопросом к известному московскому адвокату Александру Чекулаеву.

"В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, за убийство к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет. До достижения 14-летнего возраста лицо не является субъектом преступления. Вместе с тем, согласно ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность — на основании постановления судьи", — рассказал Александр Чекулаев.

Юрист также добавил, что не могут быть помещены в указанные учреждения несовершеннолетние, имеющие препятствующие их содержанию там заболевания, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 11.07.2002 № 518 и наличие которых установлено в порядке, утвержденном постановлением правительства РФ от 28.03.2012 № 259.

"Несовершеннолетние с задержкой психического развития или с легкой степенью умственной отсталости направляются в учреждения, реализующие адаптированные основные образовательные программы. Несовершеннолетний может быть направлен в спецучреждение до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на три года", — отмечает также Александр Чекулаев.

В Самаре тоже есть Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Он находится по адресу: 3-й год Пятилетки, 2.