Что известно о девочке, подозреваемой в убийстве сестер в Тольятти

Накануне в одной из квартир в Тольятти обнаружили тела двух девочек 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По сообщениям СМИ, вину в убийстве на себя взяла их 13-летняя сводная сестра. Рассказываем, что известно о происшествия.

Что известно о девочке и ее родных?

Как сообщает RT, всего в семье воспитывались пять девочек: 18, 13, 10, 5 и 2 лет. Первые три родились у женщины от первого сожителя, а младшие — от второго, с которым она живет сейчас. Старшая дочь уже съехала на отдельное жилье.

По словам соседей, 13-летняя подозреваемая была замкнутой и никогда не здоровалась. Предположительно, на психологическое состояние ребенка могли повлиять постоянные ссоры матери с сожителем, который неоднократно поднимал на женщину руку. Они отметили, что после одной из ссор мужчина некоторое время жил в общем тамбуре в подъезде, спал на полу, питался в кафе, общаясь с семьей через дверь. Мать девочек рассказывала соседям, что избранник часто ей изменял.

Близкий к семье источник в беседе с RT заявил, что подозреваемая хорошо училась в местной гимназии. По его словам, она увлекалась танцами и рисованием, а мама периодически просила ее посидеть с детьми.

За день до трагедии мужчина ночевал на лавочке, а их мать в воскресенье, 7 октября, принимала в гостях подругу. Соседи утверждают, что отчим относился ко всем детям одинаково и не делил их на своих и чужих. Погибшая 5-летняя девочка ходила в детский сад, где мама ранее работала воспитателем. С 2-летней она сидела в декрете. Окружающие отметили, что и родители, и дети всегда были опрятными.

Обстоятельства происшествия

В момент убийства, 8 октября, родителей не было дома — они находились в полиции. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, ранее женщина написала на своего супруга заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились и стали снова жить вместе. Несмотря на это, на допрос их все же вызвали.

С младшими детьми осталась сидеть 13-летняя дочь. Ее 10-летней сестры в момент происшествия не было дома. Когда она вернулась, то нашла трупы детей на балконе. Подозреваемой в это время не было дома. По сообщениям СМИ, ее нашли в парке, откуда она написала матери SMS-сообщение с признанием в содеянном.

RT сообщал, что за полчаса до обнаружения тел в дом приходила женщина, которая проводила опрос населения. 13-летняя сестра погибших на тот момент еще была дома: открыла дверь, но быстро ответила, что родителей нет, и тут же захлопнула ее. Источник утверждает, что она явно нервничала. Соседка также рассказала, что на шеях погибших нашли следы укусов.

Telegram-канал Mash писал, 13-летнюю девочку искали еще с вечера 8 октября. К прохожим в парке подходили люди, показывали фото и спрашивали, не попадалась ли им школьница на глаза.

Причины происшествия

На данный момент мотивы подозреваемой неизвестны, как и подробности допроса ребенка следователями. Как сообщало РИА Новости, она признала вину в убийстве. Ее отправили в психиатрический стационар для прохождения медицинской экспертизы.

В Следственном комитете России по региону ранее заявили о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Следователи осмотрели место происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы, сейчас допрашиваются свидетели.