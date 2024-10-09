Восстановлена хронология убийства двух девочек в Тольятти

Убийству двух девочек в возрасте двух и пяти лет в Тольятти предшествовала череда событий, которая могла влиять на поведение подозреваемой. В убийстве призналась 13-летняя сводная сестра погибших.

Известно, что в школе девочка, как и все дети, проходила психологическое тестирование. Тогда педагоги выявили в его ответах некоторые тревожные тенденции, но не обнаружили явной патологии. По данным некоторых СМИ, девочка все-таки проявляла черты характера и поведение, которое могло быть симптомами ментального диагноза.

Одноклассница рассказала журналистам, что подозреваемая общалась только с одной девочкой в классе. При этом изгоем школьница не была, это был ее выбор — ограничить круг общения. Соседи рассказывали, что школьница была замкнутой и не здоровалась.

Убившая двух сестер школьница в Тольятти дала признательные показания

Предполагаемая убийца воспитывалась в многодетной семье. Всего ее мать родила пятерых дочерей, старшей из которых сейчас 18 лет и она живет отдельно. С родным отцом подозреваемой мать развелась. С отчимом женщина живет более пяти лет. В отношениях с ним она и родила двух девочек, которые стали жертвами школьницы.

Родной отец девочки находится в зоне проведения СВО, а отношения между матерью и отчимом в последнее время не ладились. По данным СМИ, мужчина поднимал руку на сожительницу и изменял ей, из-за чего та выгнала его из дома.

Женщина написала на отца своих детей заявление о проникновении в частную собственность. В отношении него было начато разбирательство. К 8 октября родители девочек помирились и продолжили жить вместе, но их все равно вызвали на допрос в СКР для дачи показаний.

На время допроса 13-летнюю дочь оставили присматривать за сестрами. Оставшись с детьми наедине девочка-подросток взяла нож и нанесла двухлетней и пятилетней малышкам раны по туловищу и шее. По словам соседки, на телах убитых девочек также были следы от укусов. Подозреваемая после убийства отправилась гулять в парк.

Тела двух девочек на балконе обнаружила вернувшаяся домой 10-летняя сестра. Когда в квартиру вернулась мать, она написала дочке сообщение, в ответ на которое та призналась, что расправилась со сводными сестрами.

9 октября девочка дала признательные показания. Ее отправили на освидетельствование в психиатрическую больницу.