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Три человека пострадали при ударе Украины по российскому региону

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в Вячеслав Гладков.

Под Белгородом при ударе ВСУ пострадали три человека
© РИА Новости

Как сообщил чиновник, двое пострадавших обратились к медикам самостоятельно, еще одна раненая женщина была передана медикам бойцами самообороны. У всех троих диагностированы осколочные ранения.

«По предварительной информации, в городе в шести частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Осколками посечены 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия», — рассказал о разрушениях в округе Гладков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

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