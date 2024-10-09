Выступавший перед ВСУ певец разбился по пути на встречу с семьей

Украинский певец Богдан Сташкив, регулярно дававший концерты для ВСУ, разбился насмерть в ДТП 7 октября. Об этом сообщил в соцсети друг исполнителя.

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Как уточнено, инцидент произошел в Закарпатье, когда Сташкив с женой направлялся на встречу с семьей - сестра музыканта приехала из Канады.

В салоне находился 59-летний товарищ супругов - он тоже погиб. Жена певца выжила - она в реанимации.

По информации правоохранителей, 67-летний певец не справился с управлением: автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

Богдан Сташкив родился 21 августа 1957 года. Окончил юридический факультет Львовского госуниверситета.