Убившая двух сестер школьница в Тольятти дала признательные показания

Подозреваемая в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти тринадцатилетняя девочка дала признательные показания. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в одной из квартир в Тольятти были найдены тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями. В Следственном комитете России по региону заявили о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Основной подозреваемой по делу стала тринадцатилетняя сводная сестра убитых детей.

«Сам факт, что она сделала [это], она подтвердила», - рассказал источник в силовых структурах.

Стали известны подробности о семье девочек, на которых с ножом напала 13-летняя сестра

По данным силовиков, родителей убитых девочек в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление на отца дочерей подала их мать. Выяснилось, что он ее бил и изменял ей, однако позже они помирились и снова стали жить вместе. На время их допроса с детьми осталась тринадцатилетняя дочь, тела девочек нашла их десятилетняя сестра.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.

Напомним, что ранее полицейские в Приморье раскрыли убийство шести человек, в том числе двоих детей, совершенное пятнадцать лет назад. В МВД заявили, что подозреваемый из-за ревности своей девушки убил сначала одну женщину, а потом еще пять человек, которые в тот вечер находились дома и стали свидетелями преступления.