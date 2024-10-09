Обладательница титула «Самые большие губы России» пропала в Сочи

Российская модель Кристина Рэй (Кожевникова) пропала в Сочи. Как сообщается в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 28 сентября.

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В объявлении указан возраст пропавшей женщины - 35 лет. Ее приметы - рост 182 сантиметра, среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

Как отмечает портал «Кубань 24», Кристина Рэй получила известность как обладательница титула «Самые большие губы в России» - она увеличивала губы несколько раз в год. Позже после еще нескольких косметологических процедур женщина вернулась к прежней внешности. В последние годы она жила в Сочи и работала в салоне красоты.

Летом 2024 года стало известно об исчезновении уральского туриста, который должен был вылететь из Сочи в Екатеринбург, но дома так и не появился. В последний раз пропавшего видели на железнодорожном вокзале Адлера по дороге в аэропорт. Управление Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю начало расследование по делу, возбужденному по статье об убийстве.