Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от «Москвы-Сити»

Тело неизвестного мужчины всплыло неподалеку от «Москвы-Сити». Об этом в среду, 9 октября, сообщает Shot.

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По предварительной информации, погибшего обнаружил прохожий, который направлялся утром на работу. Тело было найдено в реке в пяти метрах от берега Шелепихинской набережной. Мужчине было около 30 лет, он был одет в коричневые джинсы и синюю спортивную толстовку.

В настоящее время ведется расследование случившегося, на месте инцидента работают сотрудники полиции, передает Telegram-канал.

На реке Чулым в Красноярском крае затонула грузовая машина с водителем и пассажиром внутри. Мужчина за рулем решил заехать на понтонный мост, не обратив внимания на запрещающие знаки. Конструкция не выдержала веса грузовика и обвалилась, а транспорт упал в воду. Люди в салоне машины попытались выбраться самостоятельно, но у них ничего не получилось. Позже спасатели вытащили из грузовика их тела.