Режим ЧС муниципального характера объявлен в Брянской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявили в Брянской области из-за взрывов. В Карачаевском районе региона произошла детонация взрывоопасных предметов. Об этом в среду, 9 октября, сообщила пресс-служба МЧС.

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— За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области, — приводит заявления ведомства ТАСС.

Также стало известно о предотвращенном теракте в Ярославле. Поезд прибыл на местный вокзал в субботу, 8 октября, около 20:00. При осмотре работники обнаружили подозрительное устройство с проводами, установленное на 47-м вагоне. Всего в состав входил 61 вагон. Место происшествия оцепили и вызвали туда экстренные службы.

Поезд обследовали кинологи с собаками и взрывотехники. Уничтожить устройство решили на месте, однако детонации не последовало. Устройство отправили на экспертизу. Уточняется, что были все признаки, указывающие на СБУ, внутри была взрывчатка.