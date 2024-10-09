Появились кадры со звуками взрывов в районе Брянской области после атаки БПЛА

Жители Карачевского района Брянской области сняли на видео звуки десятков взрывов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры появились в сообществе «Приграничье Брянск» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных около пяти утра по московскому времени кадрах слышны взрывы, а на линии горизонта видны яркие вспышки.

Известно, что в ночь с 8 на 9 октября Брянскую область пытались атаковать по меньшей мере 24 БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотники были перехвачены и уничтожены.

Также ночью силы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку БПЛА в Ростовской области.