Россияне запустили фейерверк на ходу из кабриолета и попали на видео

Жители Красноярска на Николаевском мосту запустили фейерверк прямо на ходу из кабриолета. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На видеоролике видно, как автомобиль движется по мосту. Затем находящиеся в салоне запускают фейерверк. Одна из ракет взрывается прямо рядом с машинами на высоте пары метров.

Baza разузнала, что владельцев автомобиля начали искать сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что следователь МВД возбудил уголовное дело против 33-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая подозревается в совершении поджогов в торговых центрах города.

Россиянка под видом клиентки заходила в магазины, ставила внутри коробку с фейерверком, поджигала и убегала.