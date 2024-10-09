Командир «Ахмата» прокомментировал задержание своего адвоката

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал новость о задержании адвоката Дениса Шапиро, который работал над делом о его отравлении в феврале 2023 года. В Telegram-канале он заявил, что относится к инциденту спокойно, и напомнил, что обвинительного приговора в суде пока не прозвучало.

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«Также Денис Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования. Даже в случае обвинительного приговора, я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа "Ахмат"», — написал Алаудинов.

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Ранее силовики задержали мошенников, которые представлялись бойцами спецназа «Ахмат». Ими оказались цыгане, злоумышленники торговали крадеными вещами.