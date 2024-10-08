Грабители в масках вынесли золото из ювелирного магазина в Новосибирске

В новосибирском микрорайоне Пашино произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина, двое в масках распылили перцовый баллончик и вынесли несколько лотков с украшениями. Об этом сообщает Telegram- канал Mash Siberia.

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Инцидент произошел в торговом центре "Район" на глазах у многочисленных очевидцев. Двое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин, распылили в продавца перцовый баллончик и вынесли несколько лотков с украшениями.

Ограбление длилось несколько секунд, злоумышленники скрылись до приезда полиции. Сумма ущерба устанавливается, грабителей разыскивают правоохранители.

До этого сообщалось, что в Москве мужчины с альпинистским снаряжением обокрали офис. Молодые люди использовали спецоборудование для того, чтобы забраться на крышу, после чего с помощью лома отжали дверь и ворвались в помещение. В офисе подозреваемые похитили технику и деньги коммерческих компаний, ущерб составил более миллиона рублей. Подозреваемых оперативно задержали. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.