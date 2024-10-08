13-летняя девочка подозревается в убийстве двух детей в Тольятти

В Тольятти в убийстве двух девочек двух и пяти лет подозревают их 13-летнюю сводную сестру. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил Telegram-канал «112».

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По его данным, с ребенком на данный момент общаются правоохранители. При этом увести ее из дома или задержать они не могут, поскольку та еще не достигла возраста, когда может быть субъектом уголовного преступления, говорится в публикации.

Об обнаружении тел детей в тот же день сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области. У обеих девочек тела покрыты множественным следами от удара ножом. На месте трагедии начали работать криминалисты.