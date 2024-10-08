В Новосибирске мужчина с ножом напал на охрану магазина из-за попкорна

В Заельцовском районе Новосибирска неадекватный покупатель напал с ножом на сотрудников ГБР и умылся молоком. Об этом сообщает агентство безопасности "Гвардия".

Инцидент произошел в продуктовом магазине, сотрудник охраны заметил, как посетитель в торговом зале взял две пачки попкорна, одну из них открыл и стал есть. На кассе охранник попросил покупателя оплатить съеденный товар, но тот выхватил из кармана нож и побежал в сторону парковки, выкрикивая угрозы.

По сигналу тревоги в супермаркет прибыла группа быстрого реагирования. Нарушитель стоял около своей машины и умывался молоком. Заметив сотрудников, он сел в салон авто и заблокировал двери изнутри.

Злоумышленника задержал прибывший наряд полиции. По предварительной информации, задержанный находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.