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В Башкирии ребёнок упал в 12-метровую шахту зернохранилища и выжил

Ребёнка госпитализировали в Нефтекаменске на северо-западе Башкирии после того, как он упал в шахту зернохранилища, расположенную в здании элеватора.

В Башкирии ребёнок упал в 12-метровую шахту зернохранилища и выжил
© РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, мальчик упал с 12-метровой высоты. На момент прибытия спасателей 12-летний ребёнок находился в сознании, однако двигаться не мог.

«Сотрудник МЧС России по спасательной верёвке спустился на дно и поднял пострадавшего. Мальчик госпитализирован», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Уфимском районе Башкирии, уничтожившем три дома и два автомобиля.

Происшествия
МЧС России
Нефтекамск
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