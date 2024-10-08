В Башкирии ребёнок упал в 12-метровую шахту зернохранилища и выжил

Ребёнка госпитализировали в Нефтекаменске на северо-западе Башкирии после того, как он упал в шахту зернохранилища, расположенную в здании элеватора.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, мальчик упал с 12-метровой высоты. На момент прибытия спасателей 12-летний ребёнок находился в сознании, однако двигаться не мог.

«Сотрудник МЧС России по спасательной верёвке спустился на дно и поднял пострадавшего. Мальчик госпитализирован», — отметили в ведомстве.

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