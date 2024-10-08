Старшеклассники толпой избили девочку в туалете петербургской школы

В Петербурге старшеклассники толпой избили 13-летнюю девочку в туалете школы. Об этом сообщает "Мойка78".

По информации издания, инцидент произошел в одной из школ, расположенных в Калининском районе. Девочка 7 октября обратилась в больницу с ушибами и рассказала, что ее в туалете образовательного учреждения избила группа учащихся старших классов.

По словам ребенка, на нее напала группа юношей. Они стали ее оскорблять, пинать, бить и швыряться в девочку мусором. В какой-то момент к издевательствам подключилась еще одна школьница, которая вышла из кабинки.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Данных о состоянии пострадавшей не поступало.