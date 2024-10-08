Ураган «Милтон» по силе может достичь пока не существующей шестой категории

Ураган «Милтон» достиг максимальной, 5-й категории, и может стать еще сильнее, увеличиться в размерах до несуществующей официально 6-й категории, пишет обозреватель Стути Мишра в статье для Independent.

По ее данным, быстрое усиление урагана «Милтон» до 5-й категории потрясло синоптиков. По их мнению, текущая шкала ураганов не отражает их мощь в полной мере.

Ведущий эксперт AccuWeather по ураганам Алекс Дасильва отметил, что содержание тепла в океане находится на самом высоком уровне за всю историю наблюдений для этого времени года в Мексиканском заливе. Он добавил, что это обеспечивает урагану «ракетное топливо» для усиления.

Власти Флориды выпустили строгие предупреждения жителям, чтобы они готовились к одной из крупнейших эвакуаций за последние годы. Они предупредили, что те, кто останется в опасных зонах, погибнет с высокой долей вероятности.

Напомним, что на протяжении 50 лет Национальный центр ураганов США использует шкалу ветров Саффира-Симпсона для оценки риска тропических штормов.

Сотни американцев эвакуируют из-за мощного урагана «Милтон»

Согласно шкале, скорость урагана первой категории составляет 74-95 миль в час, второй — 96-110 миль в час, третьей — 111-129 миль в час, четвертой — 130-156 миль в час, пятой — 157 миль в час или выше. Любой шторм со скоростью ветра выше 157 миль в час попадает в пятую категорию.

Эксперты по климату Майкл Венер и Джим Коссин утверждают, что ураганы стали более мощными в последние десятилетия. В частности, скорость урагана «Патрисия» превысила 192 мили в час. В связи с этим, полагают они, следует ввести шестую категорию.