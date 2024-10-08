Столичный суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал адвоката Дениса Шапиро, известного своим участием в представлении интересов командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Шапиро заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 7 декабря 2024 года.

Ранее в столице задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева. По версии следствия, в феврале этого года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) Пашаев убедил его в том, что за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В отношении бывшего адвоката заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В середине сентября суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Также ему уже предъявлено обвинение, сотрудничать со следствием он отказался, сообщили в правоохранительных органах.