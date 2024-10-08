На Кубани обнаружили нефтепродукты в акватории Черного моря

Нефтепродукты обнаружили в акватории Черного моря в районе береговой полосы поселка Гизель-Дере Туапсинского района Краснодарского края, введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

"Поступила информация, что в море, на участке Гизель-Дере - Южный наблюдается большое масляное пятно. Специалистов направили на подбор загрязнений на берегу. Их площадь составляет 700 кв. м. В акватории моря очистка пока невозможна из-за погодных условий. По воде объем загрязнений, к сожалению, значительно выше, чем на берегу. В Шепсинском сельском поселении ввели режим "Повышенная готовность", - написал он.

Глава района уточнил, что на участке ввели ограничение на посещение береговой линии. Выявить источник загрязнения пока не удалось.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили об организации проверки по факту обнаружения нефтепродуктов в акватории Черного моря в районе береговой полосы пос. Гизель-Дере Туапсинского района Краснодарского края.