Названы причины гибели российских альпинистов в Гималаях

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Сильный ветер мог сдуть одного из российских альпинистов, кто в Гималаях поднимался в связке на «гору-людоеда» Дхаулагири, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, помимо этой версии, специалисты рассматривают еще две. Согласно первой, участник похода мог поскользнуться в тёмное время суток. Сторонники второй полагают, что из-за холода у спортсмена ослабела хватка

Разрешение на подъём без кислородных баллонов группа покупала у местных властей. Стоимость составила 87 тыс. рублей с каждого. Кроме того, альпинисты оплатили проверку состояния здоровья. Анализы обошлись им от 192 тыс. рублей до 269 тыс. рублей с человека.

Журналисты отметили, что в живых из группы остались два человека, Валерий Шамало и Дмитрий Переседов. Они добавили, что отец организатора группы, Александра Душейко, сорвался много лет назад со стены Пика Коммунизма в Таджикистане.

Один из погибших в Гималаях российских альпинистов повторил судьбу своего отца

Дмитрий Переседов уточнил в беседе с корреспондентами, что группа намеревалась после покорения «горы-людоеда» направиться этим же составом на Эверест.

Согласно данным из открытых источников, 16% из всех, кто пытался покорить Дхаулагири в Непале, погибли. Сильные лавины и неприступные склоны делают её одной из самых опасных вершин.