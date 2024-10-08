Мигрант похитил девочку в Москве

На юге Москвы полицейские задержали уроженца Киргизии, который средь бела дня силой утащил 11-летнню девочку с детской площадки, а п осле удерживал ее в течение часа, сообщается в Telegram-канале столичного СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

По ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней на юге Москвы, — указали в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел 6 октября на Пролетарском проспекте: мужчина заметил ранее незнакомую девочку на территории парка и с применением силы совершил в отношении нее насильственные действия. Отмечается, что подозреваемому уже предъявили обвинения, результаты допроса не раскрываются в интересах следствия. Кроме того, сейчас следователи выясняют, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось о задержании в подмосковном Красногорске 25-летнего мигранта, который домогался 12-летней девочки. Злоумышленник дождался, пока девочка зайдет в подъезд, и проследовал за ней. В лифте он стал ее трогать в интимных местах и пытался поцеловать ее. Оказалось, что он жил в соседнем доме.