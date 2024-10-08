Внук изрезал деда ножом после конфликта в подмосковной квартире

В Подмосковье юношу задержали по подозрению в нападении с ножом на собственного деда. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Дергаевской улице в Раменском. Между пожилым мужчиной и его внуком произошел конфликт, причины которого не уточняются, и в ходе ссоры юноша нанес пенсионеру ножевые ранения.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение, его госпитализировали. У него диагностировали телесные повреждения, информации о состоянии пенсионера не поступало. Врачи сообщили о произошедшем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении юношу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.