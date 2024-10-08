Вдову Маслякова оштрафовали

Таганский районный суд Москвы во вторник, 8 октября, оштрафовал главного редактора телеканала КВН ТВ, вдову бывшего ведущего телеигры Александра Маслякова Светлану Маслякову. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что вдову Маслякова признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой СМИ»). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Причина, по которой главреда КВН ТВ привлекли к административной ответственности, не называется.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей известного журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В качестве причины было указано нарушение им закона об иностранных агентах.