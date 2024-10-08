Черные риелторы лишили пенсионеров квартир на 240 миллионов рублей

В Москве начался суд над бандой черных риелторов, более чем за 10 лет лишивших пенсионеров квартир на сумму 240 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

© Lenta.ru

По версии следствия, члены преступной группировки с 2011 года вели нелегальный бизнес и присваивали квартиры — в основном одиноких пенсионеров. Некоторых собственников участники банды вывозили в другие города и удерживали при этом в нечеловеческих условиях, в результате несколько похищенных пыток не выдержали. Кроме того, злоумышленники узнавали о квартирах, хозяев которых больше не было в живых, проникали туда, находили документы на жилье, подделывали их и обманом присваивали себе чужую недвижимость. Во время обысков у участников банды сотрудники правоохранительных органов нашли десятки поддельных паспортов, фиктивных бумаг и ключи от квартир. В общей сложности преступникам удалось присвоить 24 квартиры в Москве, несколько участков в Подмосковье, а также деньги пострадавших — всего 240 миллионов рублей.

Поймать черных риелторов удалось в 2019 году, когда главарь банды захотел завладеть квартирой от Минобороны — тогда сделка провалилась, а о банде узнало следствие. За годы расследования дела удалось выяснить все нюансы преступной схемы, а также имена сообщников аферистов. Все похищенное жилье в итоге удалось вернуть законным собственникам. За 65 эпизодов мошенничества участникам группировки грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что 69-летней уборщице из Якутии грозит уголовная ответственность после разговора с мошенниками.