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Двум экс-сотрудникам парка "Патриот" предъявили обвинения во взяточничестве

Обвинение предъявлено двум бывшим сотрудникам КВЦ "Патриот" по статье о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в СК РФ.

Двум экс-сотрудникам парка "Патриот" предъявили обвинения во взяточничестве
© ТАСС
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Минобороны России - главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло - предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Андрей Пучков
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