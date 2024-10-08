Двум экс-сотрудникам парка "Патриот" предъявили обвинения во взяточничестве

Обвинение предъявлено двум бывшим сотрудникам КВЦ "Патриот" по статье о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в СК РФ.

"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Минобороны России - главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло - предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.