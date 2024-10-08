В Краснодаре взрыв газового баллона повредил квартиры и три автомобиля

В полиции Краснодара рассказали о разрушительных последствиях, которые последовали после взрыва газового баллона в крупном жилом микрорайоне Гидростроителей столицы края. В результате ЧП были повреждены несколько квартир и три автомобиля во дворе дома.

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По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару, сообщение о взрыве одной из квартир на четвертом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте имени писателя Анатолия Знаменского поступило в ведомство во вторник в 15 часов 35 минут.

Как рассказали в полиции, прибывший на место ЧП участковый уполномоченный полиции установил, что повреждены окна и входная дверь этой квартиры, а также окно находящегося по соседству жилого дома и три припаркованные во дворе иномарки.

По предварительным данным, среди людей никто не пострадал.

"В настоящее время на месте инцидента работает полиция и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства", - уточнили в полиции.

Напомним, по данным ведомства спасателей, к ликвидации происшествия привлечены от МЧС России 14 человек личного состава и шесть единиц техники.