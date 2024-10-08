Один из погибших в Гималаях российских альпинистов повторил судьбу своего отца. Ранее папа Александра Душейко сорвался со стены Пика Коммунизма в Таджикистане. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что единственный выживший из группы — Валерий Шамало — решил сойти с дистанции, прислушавшись к своей интуиции и опыту. После того как он спустился вниз, альпинисты сорвались вниз — один из них потерял равновесие и утащил за собой всех, кто был в связке.

В 2023 году на этой же «горе-людоеде» погибла мастер спорта РФ по альпинизму Надежда Оленева, передает Telegram-канал.

Двое российских альпинистов погибли при восхождении на гору Казбеги

До этого Шамало высказал мнение, что причиной гибели пятерых российских альпинистов во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, вероятнее всего, стал срыв со склона. Мужчина отметил, что сконструировать все детали трагедии невозможно, однако такой сценарий, скорее всего и воплотился на практике.

Альпинисты, потерявшие товарищей при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, объявили сбор средств для транспортировки их тел с высоты около шести тысяч метров. Связь с группой альпинистов была потеряна примерно в 6:00 6 октября, когда они начали штурм из высотного лагеря.