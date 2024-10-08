Россиянин отдал мошеннику 1,3 млн рублей из-за сна о призыве на СВО

В Уфе мужчина отдал мошеннику 1,3 млн рублей из-за «вещего сна» о призыве на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 16 июля слесарю одного из местных заводов позвонили с неизвестного номера. Собеседник сообщил, что ему нужно в ближайшее время появиться в военкомате в связи с тем, что его хотят отправить на СВО. Уфимец сказал, что не может, и положил трубку. Однако спустя полчаса ему позвонила старая знакомая, которая рассказала, что ей якобы приснился сон о том, что его отправляют в зону проведения спецоперации.

Когда уфимец рассказал, что ему как раз звонили из военкомата, женщина сказала, что сон вещий, и порекомендовала для помощи в решении вопроса своего 31-летнего знакомого, с которым слесарь и связался.

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Злоумышленник вытянул из россиянина за «помощь» суммарно 1,3 млн рублей. Спустя какое-то время порекомендованный знакомой мужчина перестал выходить на связь, а осенью уфимец увидел новость о задержании обманувшего его афериста в связи с другим эпизодом мошенничества. После этого он написал заявление в полицию.