Экс-кандидата в мэры Кривого Рога нашли мертвым на турбазе

Бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика нашли мертвым на турбазе в селе Кудашевка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Кудашевка находится неподалеку от Кривого Рога. По информации издания «Страна», Шевчик мог совершить самоубийство. Вместе с тем выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждает, что его могли убить.

«Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать — жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее», — заявил парламентарий.

Напомним, что Шевчик баллотировался в мэр Кривого Рога в 2020 году. Он проиграл Константину Павлову, которого впоследствии нашли мертвым в августе 2021 года. Известно, что некоторое время Шевчик занимал должность генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината.