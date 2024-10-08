В школе Москвы учитель разлил на ученика раствор брома

Ученика девятого класса госпитализировали с ожогом из-за учителя, который разлил на него раствор брома в московской школе.

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Об этом во вторник, 8 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В Москве учитель химии случайно разлил раствор брома, попав на ученика. Девятиклассника с ожогами госпитализировали. Учитель случайно опрокинул колбу с опасным химическим раствором, капли попали на школьника, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел примерно в 12:30 в школе №1476 на Челябинской улице. Ребенка отправили в одну из московских больниц. Других подробностей по делу не приводится.

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