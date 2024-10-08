Сидящий в тюрьме Израиля киллер Карлик признался в расправе над россиянами

В Израиле российские следователи предъявили обвинение киллеру Дмитрию Карлику, который признался в совершенных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

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Сотрудниками СК была организована командировка в Израиль, где Карлику предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ходе допроса он полностью признал вину.

По данным следствия, в январе 2000 года организатор преступной группы Олег Каштело узнал, что его планирует устранить Сергей Максимов, и организовал нападение на него. В качестве исполнителей он привлек Вадима Камалетдинова и Карлика, которым выдал оружие и транспорт, а также местонахождение жертвы. 26 января 2000 года преступники совершили семь выстрелов в Максимова, которые привели к несовместимым с жизнью травмам.

15 июня 2000 года эта же группа организовала хищение автомобиля Audi А6, совершив нападение на его владельца, и в дальнейшем закопала тело на территории лесного массива на улице Коммуны. В ходе следственных действий его останки были обнаружены в 15 мая 2024 года.

Дмитрий Карлик был объявлен в розыск и позднее обнаружен в Израиле, где отбывает наказание за расправу над шестью людьми.

Ранее сообщалось, что владелец модного клуба Петербурга Олег Каштело признался в четырех расправах.