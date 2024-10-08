В Подмосковье мигрант домогался школьницы в лифте и попал под статью

В подмосковном Красногорске 25-летний мигрант домогался 12-летнюю местную жительницу в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, иностранец зашел за девочкой в подъезд, а потом в лифт, где и начал приставать. Сначала он схватил ученицу седьмого классна за ягодицы, потом несколько раз поцеловал в щеку, а также попытался поцеловать в губы. Когда лифт приехал на нужный этаж, девочке удалось убежать. Она сообщила о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.

Мужчину задержали по горячим следам. Силовики выяснили, что он живет в соседнем с девочкой доме вместе с женой и ребенком. У иностранца нет временной регистрации и официального трудоустройства. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Сейчас решается вопрос о его депортации.

Ранее в Москве Кунцевский районный суд на два месяца арестовал иностранца Пакырова Санжабека, обвиняемого в развратных действиях.