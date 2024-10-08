В ФСБ рассказали о религиозной пропаганде террористов на Северном Кавказе

Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Об этом заявил директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

«Международные террористические организации усиливают пропагандистское воздействие на население Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Их сторонники наращивают интенсивность распространения нетрадиционных для России течений ислама радикального толка. В этих целях террористы активно задействуют Интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации», - рассказал Бортников.

Также, открывая в Москве заседание Национального антитеррористического комитета, Бортников обратил внимание на то, что на Северном Кавказе «отмечаются факты вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в террористическую деятельность».

«В условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков», - приводятся слова директора ФСБ России на сайте НАК.

При этом, по данным, озвученным Александром Бортниковым, в регионе в этом году было совершено шесть терактов и предотвращено 23 преступления террористической направленности. Задержаны более 200 человек и «пресечена деятельность пяти законспирированных ячеек».

Напомним, что 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Двое из них были опознаны как дети уволенного после нападения главы Сергокалинского района Дагестана. А 28 августа в Ингушетии были задержаны шесть человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь.