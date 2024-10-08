Суд арестовал счета супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал деньги на счетах, принадлежащих супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Напомним, что Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. После этого чиновник решил принять участие в спецоперации. 25 сентября его задержали в Луганске, а после арестовали.

Бывшего мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО

Экс-мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сам Копайгородский свою вину не признает, а адвокат бывшего чиновника заявлял, что бывший градоначальник не получил какой-либо выгоды от операций с землей. На прошлой неделе суд арестовал имущество родных Копайгородского, в том числе и жены: как движимое, так и недвижимое.