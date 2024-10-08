Пенсионер устроил стрельбу в Москве из-за кота

Московский пенсионер выстрелил во владельца кота, который попросил 70-летнего мужчину перестать пинать животное ногой.

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Об этом во вторник, 8 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Пенсионер игнорил животное, а тут еще взял дурную привычку пинать пушистого Феликса тапком. Вчера сын хозяйки Феликса, наконец, сделал ему замечание. Тогда старик достал из закромов пневмат и пальнул несколько раз в защитника животных, — передает слова собеседника «МК».

Пострадавшему удалось забрать оружие у 70-летнего пенсионера и вызвать сотрудников правоохранительных органов. Силовики обнаружили в комнате пожилого мужчины пять пистолетов. Пострадавший обратился за медицинской помощью в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее бойня на воде произошла в Липецкой области: экипажи двух лодок схлестнулись в рукопашную и устроили стрельбу. Две компании на катерах не смогли что-то поделить и решили выяснить отношения на воде. У одного из участников конфликта был пистолет, которым он выстрелил в воду.