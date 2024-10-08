Балашихинский городской суд Подмосковья вынес приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву, который получил рекордную взятку в биткоинах. Как сообщает РИА Новости, ему назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, лишением звания майора юстиции и запретом занимать должности в государственных органах на 12 лет.

Гособвинение в ходе прений просило назначить Тамбиеву 20 лет колонии строгого режима и запретить работу на госдолжностях на 15 лет. Защита просила суд оправдать экс-следователя. Бывшая подчиненная Тамбиева Кристина Ляховенко получила 9 лет колонии с лишением звания старшего лейтенанта юстиции и запретом на 8 лет занимать должности в государственных органах.

Напомним, что Тамбиеву и Ляховенко вменяли несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По версии СК, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего экс-следователи получили взяток на 7,3 млрд рублей.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года, после жалобы киберпреступников на вымогательство со стороны следователя. Позже арестовали Ляховенко: по версии следователей, она незаконно передала начальнику электронные носители информации для поиска содержащихся в них биткоинов и дальнейшего перевода средств. Кроме того, они не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.