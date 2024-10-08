Суд вынес приговор обвиняемому в рекордной взятке в биткойнах экс-следователю

Бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии за получение рекордной взятки в биткойнах в размере свыше семи миллиардов рублей.

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Об этом сообщил во вторник, 8 октября, журналист из зала суда.

— Бывшего начальника следственного отдела по Тверскому району столичного СК Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за получение крупной взятки в биткойнах, — передает сообщение корреспондента из зала суда агентство городских новостей «Москва».

По версии следствия, Тамбиев получил деньги во время расследования уголовного дела против участников хакерской группировки Infraud Organization. У бывшего силовики изъяли около 1,6 миллиарда рублей в рамках судебных разбирательств.

Ранее обвиняемый в рекордной взятке в биткойнах на семь миллиардов рублей бывший следователь Марат Тамбиев отказался признавать свою вину во время судебного заседания. Он заявил, что рано или поздно справедливость восторжествует, и эта история будет показана совсем в ином свете.