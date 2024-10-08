Выживший российский альпинист рассказал о гибели группы

Единственный выживший из российской группы альпинистов, совершавших восхождение на гору Дхаулагири в Непале, Валерий Шамало рассказал, что отказался идти на вершину из-за погодных условий, которые он посчитал опасными. Его слова приводит газета «Известия».

Ранее в Непале были обнаружены тела пяти российских альпинистов, совершавших восхождение на гору Дхаулагири. По словам директора компании Heli Everest, которая проводила поисковую операцию, Мингмы Шерпы, альпинисты упали с высоты 7600 метров. Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова уточнила, что произошел «срыв связки».

Валерий Шамало рассказал, что группа выдвинулась достаточно поздно и должна была быть на вершине к вечеру, а значит, предстоял ночной спуск в условиях очень сильного ветра.

«Мне показалось, что склон крутой и опасный, трудно задерживаться. Сильный порывистый ветер ночью может сбить с ног. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях», - пояснил альпинист.

Группа российских альпинистов погибла в Непале

Он отметил, что у него и так были отморожены руки и ноги, поэтому восхождение и спуск были для него слишком экстремальны, и группа с пониманием отнеслась к его решению. Шамало спустился в лагерь и стал ждать возвращения ушедших на вершину, но «не дождался».

Среди погибших — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.