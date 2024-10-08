Машина рухнула в Москву-реку с набережной и попала на видео

Автомобиль Toyota протаранил ограждения на одной из московских набережных и рухнул в Москву-реку. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, инцидент произошел на набережной Марка Шагала в Даниловском районе Москвы. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По данным Telegram-канала SHOT, авария произошла в ночь на 8 октября. По информации канала, водителю и пассажирам удалось выбраться из салона, подняться на берег и покинуть место ДТП.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что для поиска утонувшего автомобиля вызвали водолазов. SHOT отмечает, что водителя машины ищут.