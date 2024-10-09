В Кемеровской области подросток ударил женщину ножом в живот и поджег ее дом

Несовершеннолетний из Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после того, как пришел к незнакомой женщине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в Киселевске, на улице 50 лет Октября. По версии следствия, молодой человек пришел в гости к россиянке, с которой он ранее каких-либо отношений не поддерживал. Между ними произошел конфликт, во время которого юноша несколько раз ударил пострадавшую ножом в живот. Женщина потеряла сознание.

"Желая скрыть следы совершенного преступления, подросток совершил поджог квартиры и с места преступления скрылся", – поделились в ведомстве.

На пожар обратила внимание знакомая россиянки. Молодого человека оперативно задержали, в отношении подростка возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, которые направлены на сбор доказательств.