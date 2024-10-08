Суд отпустил блогера Портнягина из-под домашнего ареста

Тверской суд Москвы отпустил из-под домашнего ареста предпринимателя, блогера и коуча Дмитрия «Трансформатора» Портнягина. Как сообщает ТАСС, ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий на срок до 10 декабря.

Ранее, 5 октября, об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие. С чем связано такое обращение — неизвестно.

Портнягина обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере). По этому же делу подозреваемой проходит супруга блогера Екатерина.

По версии следователей, с 2018 по 2020 годы фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 млн рублей. Более 91 млн рублей они перевели на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей. Позднее стало известно, что жена Портнягина стала фигурантом дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере.

Портнягин является основателем международного закрытого бизнес-клуба Club 500. Вступить в него можно было лишь имея высокий оборот компании: по заявлению авторов сообщества, средний оборот каждого резидента клуба составлял не менее 2,6 млрд рублей. Кроме того, вел блог на YouTube «Трансформатор».