37-летняя женщина избила мужчину в вагоне поезда в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел в утренний час пик в вагоне электропоезда, который следовал от станции метро «Текстильщики» до станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Между пассажирами завязалась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница, используя малозначительный повод, не менее трех раз ударила оппонента в область лица.

Потерпевший обратился в полицию и к врачам. Медики зафиксировали у него различные повреждения лица, в том числе перелом. Правоохранители установили личность подозреваемой: ей оказалась жительница подмосковного Красноармейска. Ее задержали на станции метро «Таганская» и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.